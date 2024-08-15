Кандидат в вице-президенты от лагеря Камалы Харрис - Тим Уолз принял приглашение от CBS News на проведение дебатов 1 октября.

Кандидат в вице-президенты от лагеря Камалы Харрис - Тим Уолз в среду согласился на дебаты с представителем Трампа Джей Ди Вэнсом.

На своей странице в соцсети Х (Twitter) Уолз ответил на приглашение телеканала CBS News на дебаты.

"Увидимся 1 октября, Джей Ди", - написал он.

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Представитель кампании Харрис подтвердил, что Уолз принял приглашение CBS на дебаты кандидатов в вице-президенты 1 октября и с нетерпением ждет дебатов с Джей Ди Вэнсом, "если он появится".

Ранее Вэнс сказал в интервью Fox News, что он планирует дебатировать с Уолзом. Он не назвал конкретную дату, но отметил: "Подозреваю, что мы будем там 1 октября". При этом Вэнс подчеркнул, что не согласится на проведение "фальшивых дебатов, где нет аудитории", намекая на дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые 27 июня состоялись в помещении без зрителей.

"Мы собираемся провести настоящие дебаты, и если CBS согласится на это, мы обязательно это сделаем", - подчеркнул он.

В среду в CBS News сообщили, что пригласили обоих кандидатов в вице-президенты на дебаты и предложили четыре возможных даты: 17 сентября, 24 сентября, 1 октября и 8 октября.

Выборы в США 2024

Напомним, ранее кандидаты в президенты США вице-президент Камала Харрис и экс-глава страны Дональд Трамп также договорились о проведении дебатов. Местом проведения станет телеканал ABC. Дебаты пройдут 10 сентября.

Также сообщалось, что, по результатам последних опросов, Камала Харрис увеличила отрыв от своего соперника Дональда Трампа в электоральных симпатиях американских избирателей. Согласно данным социологов, Харрис имеет 42% поддержки избирателей против 37% у Трампа.

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