Харрис получила достаточное количество голосов от делегатов Демократической партии, чтобы стать кандидатом в президенты.

Дональд Трамп согласился провести дебаты с Камалой Харрис после того, как она заявила, что "готова" принять его вызов, пишет Sky News.

"Я полностью готов принять результаты этого "переворота" и заменить Джо на сцене дебатов на сумасшедшую Камалу Харрис. Я потратил сотни миллионов долларов, времени и усилий на борьбу с Джо, и когда я выиграл дебаты, они выбросили на ринг нового кандидата. Несправедливо, но что есть, то есть", – написал Трамп на странице в социальной сети Truth Social.

Хотя никаких официальных подробностей не было обнародовано, Трамп сообщил, что дебаты состоятся 4 сентября на телеканале Fox News, модераторами будут Брет Байер и Марта Маккалум.

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Во втором посте Трамп указал, что правила будут похожи на условия дебатов с Джо Байденом. Однако позже он его удалил.

Ранее Трамп заявлял, что не будет дебатировать с госпожой Харрис, потому что, по его словам, она не является официальным кандидатом. Однако Харрис получила достаточное количество голосов от делегатов Демократической партии, чтобы стать кандидатом в президенты. Хотя процесс онлайн-голосования не завершится до понедельника, 5 августа.

Выборы в США – последние новости

Ранее УНИАН писал, что вице-президент США Камала Харрис уже обеспечила себе победу на внутрипартийных выборах в Демократической партии и станет официальным кандидатом в президенты, когда в понедельник истечет время, отведенное для голосования.

В то же время наиболее вероятным кандидатом на должность вице-президента США в случае избрания Камалы Харрис кандидатом на пост главы Белого дома от Демократической партии является 51-летний губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро.

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