Действующая вице-президент США в любом случае будет присутствовать в эфире ABC News.

В команде вице-президента США Камалы Харрис не соглашаются на предложение экс-главы Белого дома, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа относительно дебатов, которые будет модерировать телеканал Fox News. Об этом информирует CBS.

Отмечается, что, несмотря на согласие Трампа на предложение Fox News провести дебаты с вероятным кандидатом от демократов, кампания Харрис заявляет, что будет придерживаться "первоначального плана дебатов на ABC News". При этом Трамп отметил, что предполагаемые дебаты на Fox News состоятся 4 сентября.

"Я согласился с Fox News обсудить Камалу Харрис в среду, 4 сентября. Дебаты ранее были запланированы против Сонного Джо Байдена на ABC, но они были отменены из-за того, что Байден больше не будет участником, и я нахожусь в судебном процессе против ABC Network", - написал Трамп. Видео дня

В свою очередь кампания Харрис заявила, что "Дональд Трамп бежит испуганно", надеясь, что Fox News "выручит его" от дебатов, о которых он уже договорился с ABC News.

"Ему нужно прекратить играть в игры и явиться на дебаты, которые он уже обязался провести 10 сентября. Вице-президент так или иначе будет там, чтобы воспользоваться возможностью выступить перед национальной аудиторией в лучшее время", - сказал Майкл Тайлер, директор по коммуникациям кампании Харрис.

Дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа - последние новости

Как сообщал УНИАН, экс-президент США Дональд Трамп таки согласился на дебаты с кандидатом на должности главы Белого дома Камалой Харрис. Трамп, в частности, уточнил, что дебаты состоятся 4 сентября на телеканале Fox News

Как известно, Харрис получила достаточное количество голосов от делегатов Демократической партии, чтобы стать кандидатом в президенты.

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