Стоимость строительства аэродромного комплекса в Днепре может подорожать минимум на треть, а сам проект рискует завершиться значительно позже заявленных сроков.

Об этом говорится в журналистском расследовании «Какой счет за аэродром в Днепре выставит государству компания «Альтис-Констракшн»?», опубликованном в издании «Днепр вечерний».

Расследователи проанализировали тендерную документацию закупки услуг по строительству аэродрома в международном аэропорту «Днепропетровск» и обнаружили, что компания Алексея Глимбовского «Альтис-Констракшн», которая демпинговала на аукционе, опустив цену до 3,95 млрд грн, теперь может увеличить стоимость строительства более чем на треть. Итак, рекордная экономия на тендере была вполне фейковой.

Как отмечают авторы расследования, тендер на закупку работ стоимостью на 5,7 млрд грн проводился осенью 2020 года без проектной документации, изготовление которой будет завершено только в течение 2021 года. Зато недавний экспертный отчет проекта стадии «П» определил стоимость работ в аэропорту Днепра суммой не менее чем в 6,25 млрд грн. Следовательно, за проведение всех работ компании Глимбовского потребуется более 2 млрд грн дополнительно. Иначе компания физически не сможет выполнить проект в пределах заказанных параметров.

Дополнительных средств для завершения проекта компания Глимбовского во многих аналогичных случаях добивается заключением дополнительных соглашений к основному договору. Расследователи обнаружили, что в 2016-2017 годах «Альтис-Констракшн» во время восстановительных работ покрытия перрона и рулежных дорожек в аэропорту «Херсон» провел три дополнительные переговорные закупки на 18 млн, 1,2 млн и 3 млн грн. Так же компания получала дополнительное финансирование во время строительства аэровокзала в Львове – почти 1 млрд грн, свыше 510 млн грн – на дополнительные строительные работы в аэропорту Запорожья, 40 млн грн - на реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади в Киеве.

"Похоже, что эти истории повторятся и в Днепре. По крайней мере, уже имеются все тенденции к фактическому удорожанию проекта за счет «непредвиденных дополнительных работ, о которых умышленно промолчали во время составления технического задания строительства... Более 2 млрд грн демпинга на торгах, при условии бездействия заказчика и правоохранительных органов, обязательно вернутся в руки победителя аукциона через систему дополнительных соглашений», - отмечают расследователи.

По мнению издания, возможен даже вариант полного срыва строительства этого важного инфраструктурного объекта, ведь предложенная победителем цена в 3,95 млрд грн не включала значительный объем важных работ. Без дополнительных миллиардов проект остановится.

"Чтобы срыва не произошло, следует немедленно перезапустить процесс строительства, определить корректную его стоимость и провести прозрачный и объективный выбор генподрядчика, репутация которого не запятнана демпинговыми скандалами», - говорится в расследовании.

Как сообщалось, в январе 2021 года был определен исполнитель работ по строительству аэродрома в Днепре. Победила компания "Альтис-Констракшн", принадлежащая Александру Глимбовскому, тестю экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и Андрея Гмырина, также бывшего налоговика, а ныне советника главы Фонда госимущества, которого сейчас связывают с компанией «Агро газ трейдинг». «Альтис-Констракшн» предложила цену в 3 млрд 949 млн 980 тыс. грн, что составило 69,3% от ожидаемой стоимости закупки.

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Автор: Григорий Бондарь