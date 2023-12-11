В Киеве с 12 декабря вносятся изменения в работу двух транспортных маршрутов с целью оптимизации пассажирских перевозок после закрытие участка метро на Теремки, информирует Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Так, движение автобусов маршрута № 2-м в направлении станции метро "Лыбедская" будет организовано без заезда на проспект Науки и улицу Саперно-Слободскую. При этом отмечается, что остановка автобусов будет осуществляться на действующей остановке городского пассажирского транспорта общего пользования "Демеевский переулок" на проспекте Голосеевском.
Движение троллейбусов маршрута № 12 в направлении станции метро "Васильковская" будет организовано без заезда на проспект Валерия Лобановского.
Со схемами движения можно детально ознакомиться на официальном сайте киевской власти.
Как уточняют в КП "Киевпастранс", движение автобусов № 2-м будет организовано: проспект Академика Глушкова - улица Васильковская - проспект Голосеевский - бульвар Николая Михновского - улица Большая Васильковская - улица Загородняя - улица Антоновича - бульвар Николая Михновского - проспект Голосеевский - улица Васильковская - проспект Академика Глушкова;
Движение троллейбусов № 12 в направлении станции метро "Васильковская": улица Симона Петлюры – улица Жилянская – улица Антоновича – бульвар Николая Михновского – проспект Голосеевский – проспект Академика Глушкова – улица Василия Кассиана – улица Героев Мариуполя – улица Степана Рудницкого – улица Михаила Максимовича – улица Академика Кнышова – улица Казацкая – улица Василия Жукова – улица Васильковская.
Закрытие участка метро в Киеве-что известно
С 8 декабря в Киеве остановлено движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" из-за необходимости срочного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". В то же время власти Киева рассматривают возможность запуска челночного движения через неповрежденный тоннель между станциями метро "Демеевская" и "Теремки".
В КГГА разработали схему перевозок пассажиров дублирующим наземным транспортом от станции метро "Теремки" до станции метро "Лыбедская". Для дублирующего транспорта оперативно организуют специальные полосы движения, что будет способствовать стабильной перевозке пассажиров.