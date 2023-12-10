Также изменена работа светофорных объектов по маршруту для предоставления права приоритетного проезда.

В связи с закрытием участка метро в Киеве, для дублирующего пассажирского наземного транспорта оперативно организуют специальные полосы движения, чтобы способствовать стабильной перевозке пассажиров.

"Сейчас специалисты работают над срочным введением обособленной полосы движения для общественного транспорта на ул. Васильковской и площади Лыбидской. Движение по обособленной полосе планируют организовать уже с понедельника, 11 декабря", - говорится в сообщении Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что движение наземного транспорта было организовано с пятницы, 8 декабря, в связи с неотложным ремонтом перегонного тоннеля от станции метро "Теремки" до станции "Лыбедская". Сейчас 77 автобусов и 20 троллейбусов перевозят пассажиров по маршрутам №2-м и №43-к, дублирующим движение закрытым участком "синей" ветки метро

Видео дня

По информации КГГА, уже внесены изменения в работу светофорных объектов для предоставления права приоритетного проезда подвижному составу общественного транспорта на улице Васильковской и проспекте Голосеевском.

Благодаря усилению работы маршрута №50-к удалось частично переориентировать пассажиропоток с Оболонско-Теремковской линии метрополитена на Святошинско-Броварскую.

Киевлянам напомнили, что до завершения ремонтных работ, организовано движение наземного транспорта по маршрутам:

временный автобусный маршрут №2-м "Кибернетический центр – ст. м. "Теремки" - ст. м. "Лыбедская", на котором работают 77 автобусов с интервалом движения 1 мин.;

временный троллейбусный маршрут №43-К "Кибернетический центр - ст. м. "Лыбедская", на котором работают 20 троллейбусов с интервалом в 3 мин.

Также путь автобусного маршрута №38 продлен до ст. м. "Лыбедская". На маршруте работают пять автобусов с интервалом в 17 мин.

На троллейбусном маршруте №50к "ул. Милославская – пл. Дарницкая" увеличено количество подвижного состава - работает 10 троллейбусов с интервалом в 9 мин.

Разрушение тоннеля в метро Киева - главные новости

С 8 декабря в Киеве между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" из-за необходимости срочного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" движение поездов Оболонско-Теремковской линией метро будет происходить между станциями "Героев Днепра" и "Лыбедская". Движение поездов на отрезке между "Лыбедской" и "Демеевской" полностью остановили до завершения работ.

Директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации Руслан Кандибор вчера заявил, что власти Киева рассматривают возможность запуск шаттла через неповрежденный туннель между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". По словам чиновника, интервал движения между поездами будет составлять до получаса. Он также пояснил, что проблема существует на участке 14 метров между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". В начале ноября здесь были обнаружены трещины и проседание грунта. Ситуация ухудшилась в последние дни, и через трещины стала просачиваться вода. Это может привести к обрушению. По этой причине было принято решение закрыть несколько станций синей линии метро.

Кандибор уточнил, что сейчас продолжается укрепление тоннеля изнутри, и были установлены маяки, чтобы избежать распространения трещин. При этом закрытие участка метро позволило стабилизировать движение воды и избежать подтоплений.

Вас также могут заинтересовать новости: