Укрепление не дало результатов, в туннеле просачивается вода.

В аварийном тоннеле между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" установлены усиливающие конструкции и применены закрепляющие растворы, но вода продолжает попадать в тоннель. Об этом сказала эксперт Национального научного центра "Институт судебных экспертиз" имени Бокариуса Татьяна Арнаут в эфире телемарафона.

Она отметила, что вчера, 3 января, эксперты Центра вместе с экспертами научно - исследовательского центра судебной экспертизы в сфере информационных технологий и интеллектуальной собственности и специалистами Харьковского метрополитена уже в третий раз осмотрели тоннели Киевского метрополитена между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская". "При осмотре обнаружены трещины конструкций тоннеля. Комиссия провела соответствующие замеры глубины и ширины раскрытия", - сообщила она.

Арнаут рассказала, что при осмотре было установлено, что в тоннеле смонтированы временные усиливающие конструкции. "Но они временные. Они могут замедлять ухудшение ситуации, однако гарантии, что не будут образовываться новые трещины, нет. Также продолжается нагнетание закрепляющих растворов. И в результате проведения вышеупомянутых мероприятий ситуация не улучшилась и вода продолжает попадать в тоннель", - подчеркнула она.

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Эксперт отметила, что был затребован у органа досудебного расследования исчерпывающий перечень проектной, исполнительной и других документаций, которые необходимы для проведения экспертизы. По ее словам, комиссия экспертов в первую очередь изучает, действительно ли должностные лица, отвечающие за эксплуатацию и содержание в надлежащем техническом состоянии тоннеля, своевременно выявили повреждения тоннеля, правильно ли оценили их и последствия, которые могут быть, и предприняли ли соответствующие действия, чтобы исправить аварийную ситуацию. При этом добавила, что в настоящее время документы в полном объеме комиссия не получила.

Арнаут рассказала, что во время проведения экспертных осмотров были отобраны образцы почвы, воды, наростов для проведения исследований в лабораторных условиях. Она отметила, что ориентировочный срок выполнения экспертизы где - то две недели.

Ситуация с киевским метро - что известно

Как сообщал УНИАН, с 9 декабря движение поездов между станциями столичного метрополитена "Лыбедской" и "Демеевской" полностью остановлено из-за трещин и подтопления тоннеля, что могло привести к обвалу.

Директор департамента транспорта Киевской городской государственной администрации Руслан Кандибор отмечал, что проблема существует на участке 14 метров между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

17 и 19 декабря 2023 правоохранители с привлечением эксперта провели осмотр местности над станцией метро "Демеевская". Выявлено проседание грунта с появлением трещин на асфальте, а также проседание торговых павильонов над тоннелем метро возле бывшего Демеевского рынка.

Зафиксированные результаты осмотра направлены в экспертное учреждение для учета во время проведения строительно-технической экспертизы, назначенной с целью установления технического состояния перегонного тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская", а также причин возникновения аварийной си туации.

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