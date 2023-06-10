В Укрзализныце отметили, что благодаря своевременной реакции удалось избежать трагедии.

Участок с железнодорожным полотном просел вблизи Никополя. Инцидент связывают с подрывом россиянами дамбы Каховской ГЭС.

"Благодаря внимательности приднепровских железнодорожников трагедий не произошло, пригородные поезда вовремя отменены, на восстановление у нас уйдет ориентировочно три дня", - говорится в сообщении руководителя по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александра Шевченко в Facebook.

При этом он указал, что пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолова, Тимкова ограничиваются станцией в Чортомлыке. В то же время между Чортомлыком и Никополем будет курсировать бесплатный автобус.

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"На участке Чертомлык – Кривой Рог назначаем временный электропоезд отправлением из Чортомлыка в 19:30, прибытие в Кривой Рог в 21:00. Это значит, что отправку поезда 76/75 Кривой Рог – Киев мы задержим на ориентировочно 50 минут для пересадки никопольцев", - подытожили в Укрзализныце.

Подрыв Каховской ГЭС - последние новости

6 июня российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего вода затопила десятки населенных пунктов. Под водой оказались тысячи гектаров ценных заповедных земель, погибли птицы и животные.

При этом в Министерстве внутренних дел сообщили, что без вести пропавшими в результате подрыва Каховской ГЭС считаются 27 человек. В Херсонской области подтоплено 47 населенных пунктов, из них 33 – на подконтрольной Украине территории и 14 – на временно оккупированной.

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