Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air c 19 декабря запускает рейсы из Киева в Неаполь (Италия).
Читайте такжеWizz Air возобновила перелеты из Украины в шесть европейских странОб этом сообщила пресс-служба международного аэропорта «Киев» им. Сикорского на странице в соцсети Facebook.
Отмечается, что авиакомпания выполнит в этом году три рейса - 19, 22, 29 декабря. В январе 2021 года Wizz Air планирует увеличить частоту полетов.
«В январе частота рейсов увеличится, но более точная информация появится позже, поскольку сейчас что-то конкретное планировать точно невозможно», - сказано в сообщении.
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Авиакомпания Wizz Air
Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, выполняющий рейсы по более 700 маршрутам с 25 баз, соединяя 155 направлений в 45 странах.
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