Авиакомпания выполнит в этом году три рейса.

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air c 19 декабря запускает рейсы из Киева в Неаполь (Италия).

Читайте такжеWizz Air возобновила перелеты из Украины в шесть европейских странОб этом сообщила пресс-служба международного аэропорта «Киев» им. Сикорского на странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что авиакомпания выполнит в этом году три рейса - 19, 22, 29 декабря. В январе 2021 года Wizz Air планирует увеличить частоту полетов.

«В январе частота рейсов увеличится, но более точная информация появится позже, поскольку сейчас что-то конкретное планировать точно невозможно», - сказано в сообщении.

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Авиакомпания Wizz Air

Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, выполняющий рейсы по более 700 маршрутам с 25 баз, соединяя 155 направлений в 45 странах.

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Автор: Павел Степанец