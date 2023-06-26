Согласно статистике, в структуре УЗ 1402 железнодорожных станций, около 70 из них будут закрыты.

"Укрзализныця" приняла решение о закрытии части железнодорожных станций. В общей сложности будут закрыты около 5% станций.

Об этом в интервью Rail.insider заявил член правления Вячеслав Еремин, отметив, что закрытие коснется станций, которые не работают более пяти лет. Вместо части станций планируется построить грузовые хабы.

"У нас есть четкое понимание закрытия вообще неработающих станций. Планируем это делать. Подчеркиваю, речь не о малодеятельных, а о тех участках, которые не использовались пять и более лет. Однако есть амортизация, расходы на их содержание, налог на землю, хотя его сейчас и снизили до 0,25%, однако такие расходы есть", – отметил Еремин.

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По словам Еремина, по каждой из таких станций планируют находить отдельные решения, чему будет предшествовать тщательный анализ.

"Нам не нужна одна станция, на которую приедет один вагон. Мы создадим хаб, где будет 100 вагонов, а автомобили сделают первую и последнюю милю, довезут до всех точек груз. Не нужно будет много станций, так как будет разумное логистическое решение", – сказал Еремин.

Согласно статистике, в структуре УЗ 1402 железнодорожных станций, речь идет о закрытии около 70 из них.

Война в Украине и нововведения в "Укрзализныце"

В 2022 году "Укрзализныця" запустила собственное мобильное приложение для продажи билетов и информирования пассажиров.

С ноября 2022 года в приложении "Укрзализныци" появилась возможность покупки билетов на международные рейсы.

18 апреля 2023 года "Укрзализныця" обновила правила возврата средств за билеты

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