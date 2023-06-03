Украина сможет экспортировать зерно, если РФ выйдет из соглашения / фото Фейсбук Олександр Кубраков

Украина сможет продолжить экспорт зерна через Черное море без поддержки России, если Москва сорвет нынешнюю сделку. Об этом агентству Reuters заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский. 

В июле прошлого года Организация Объединенных Наций и Турция выступили посредниками в рамках Черноморской зерновой инициативы между Москвой и Киевом, чтобы помочь справиться с глобальным продовольственным кризисом.

Николай Сольский сообщил, что Россия уже заблокировала использование крупного украинского порта Южный на Черном море, несмотря на сделку, и разрешает только одному судну в день доставлять украинские продукты в определенные страны.

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Россия заявила, что пропустит больше судов, если все стороны зерновой сделки согласятся разблокировать транзит российского аммиака по трубопроводу через территорию Украины в Южный для экспорта.

"Последние действия, которые происходят там в последние дни, больше говорят о том, что на самом деле только юридически выглядит, что этот коридор работает, а на самом деле там ничего особенного не происходит",- сказал Сольский.

"План Б... исключает четвертую сторону (Россию - УНИАН) в этих отношениях",- сказал он.

Сольский сказал, что правительство уже создало специальный страховой фонд в размере около 547 миллионов долларов для компаний, чьи суда будут заходить в украинские порты Черного моря по новому соглашению.

"Если нас полностью заблокируют, что почти произошло фактически, то перевозчики могут пройти через этот коридор с гарантированной страховкой от нашего правительства",- сказал Сольский.

Зерновая сделка - последние новости

По состоянию на 1 июня 2023 года, с зерновой сделкой наметилась критическая ситуация из-за России, которая преградила судам доступ ко всем украинским портам.

Совместный координационный центр объявил о невозможности разработки инспекционного плана на 1 июня, в связи с последовавшим неправомерным отказом российской делегации в регистрации входящего флота для участия в предпринимаемых инициативах.

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