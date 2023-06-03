Правительство Украины уже создало специальный страховой фонд для компаний, чьи суда будут заходить в украинские порты.

Украина сможет продолжить экспорт зерна через Черное море без поддержки России, если Москва сорвет нынешнюю сделку. Об этом агентству Reuters заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.

В июле прошлого года Организация Объединенных Наций и Турция выступили посредниками в рамках Черноморской зерновой инициативы между Москвой и Киевом, чтобы помочь справиться с глобальным продовольственным кризисом.

Николай Сольский сообщил, что Россия уже заблокировала использование крупного украинского порта Южный на Черном море, несмотря на сделку, и разрешает только одному судну в день доставлять украинские продукты в определенные страны.

Видео дня

Россия заявила, что пропустит больше судов, если все стороны зерновой сделки согласятся разблокировать транзит российского аммиака по трубопроводу через территорию Украины в Южный для экспорта.

"Последние действия, которые происходят там в последние дни, больше говорят о том, что на самом деле только юридически выглядит, что этот коридор работает, а на самом деле там ничего особенного не происходит",- сказал Сольский.

"План Б... исключает четвертую сторону (Россию - УНИАН) в этих отношениях",- сказал он.

Сольский сказал, что правительство уже создало специальный страховой фонд в размере около 547 миллионов долларов для компаний, чьи суда будут заходить в украинские порты Черного моря по новому соглашению.

"Если нас полностью заблокируют, что почти произошло фактически, то перевозчики могут пройти через этот коридор с гарантированной страховкой от нашего правительства",- сказал Сольский.

Зерновая сделка - последние новости

По состоянию на 1 июня 2023 года, с зерновой сделкой наметилась критическая ситуация из-за России, которая преградила судам доступ ко всем украинским портам.

Совместный координационный центр объявил о невозможности разработки инспекционного плана на 1 июня, в связи с последовавшим неправомерным отказом российской делегации в регистрации входящего флота для участия в предпринимаемых инициативах.

Вас также могут заинтересовать новости: