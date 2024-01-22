Планируется вводить совместный пограничный и таможенный контроль, обмен таможенными базами данных, а также продолжать модернизацию наших пунктов пропуска.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с главой правительства Польши Дональдом Туском вопросы развития пограничной инфраструктуры и логистики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шмыгаль заявил на брифинге с Туском сегодня в Киеве.

По словам Шмыгаля, вместе с польским коллегой они обсудили много вопросов двустороннего сотрудничества.

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"Важно, что это сотрудничество есть, и должно быть взаимовыгодным. Это и вопрос беспрепятственного движения товаров через наши границы. Считаем, что на сегодня вопрос решен. Граница разблокирована. И совместная работа дает результат. Со своей стороны мы пообещали приложить максимум усилий для того, чтобы не навредить и поддержать польских фермеров и перевозчиков. Мы также ожидаем, что и Польша предпримет шаги для снятия ограничений для украинских фермеров", - сказал он.

Премьер также рассказал, что в ходе встречи был обсужден вопрос развития пограничной инфраструктуры и логистики.

"Мы обсудили и хотим вводить совместный пограничный и таможенный контроль, обмен таможенными базами данных, а также продолжать модернизацию наших пунктов пропуска. Кроме этого, мы обсудили вопрос создания еще четырех новых пунктов пропуска в дополнение к ныне имеющимся 14. Также я предложил господину премьер-министру рассмотреть возможность участия польской стороны в строительстве автобана Краковец-Львов-Броды-Ровно", - отметил Шмыгаль.

Также он сообщил, что сегодня речь идет о перезагрузке отношений между правительствами Украины и Польши.

"Эта перезагрузка происходит на условиях равенства и взаимопомощи, условиях партнерства и общей цели - независимости и благосостояния наших стран и народов. Мы - стратегические партнеры, мы союзники и друзья", - заявил Шмыгаль.

Кроме этого, он проинформировал, что за 698 дней с начала полномасштабной войны Польша предоставила Украине вооружение и техники на сумму почти 3,5 млрд долларов.

В частности, по словам главы правительства, речь идет о сотнях танков, самолетах, вертолетах, системах ПВО, зенитно-ракетных комплексах, БМП, БТР, противотанковых средствах, артиллерии и боеприпасах.

Отношения Украины и Польши - последние новости

Польша предоставляет новый оборонный пакет Украине. Об этом в понедельник, 22 января, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, прибывший с визитом в Киев впервые после своего назначения в декабре 2023 года. Он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

"Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд. Это польский кредит для Украины. Обсудили мы сегодня с господином премьер-министром и возможности совместного будущего производства оружия", – сообщил президент Украины.

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