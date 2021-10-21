Всего включат 17 новых камер.

Новые камеры фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработают уже завтра. С 22 октября включат еще 17 камер.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Facebook.

Камеры заработают на дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.

Львов

ул. Стрыйская, 35 направление прибора ул. Ивана Чмолы;

ул. Сиховская, 16-а направление направления прибора ул. Зеленая.

ул. Келецкая, 30 направление прибора ул. Пирогова;

ул. Киевская, 65 направление прибора ул. Сергея Зулинского;

ул. Киевская, 126 направление прибора ул. Гонты;

просп. Юности, 46 направление прибора ул. Келецкая.

Харьков

ул. Героев Труда, 2/48 направление прибора ул. Ковпака.

Донецкая область

на 676 км+102 автодороги Н-08 направление с. Кальчиновка.

Харьковская область

на 468 км+745 автодороги М-03 направление г. Полтава;

на 517 км+233 автодороги М-03 направление г. Харьков;

на 622 км+984 автодороги М-03 направление г. Харьков;

на 624 км+043 автодороги М-03 направление г. Славянск;

на 15 км+381 автодороги М-18 направление г. Харьков;

на 16 км+622 автодороги М-18 направление г. Харьков;

на 19 км+285 автодороги М-18 направление г. Харьков;

на 19 км+426 автодороги М-18 направление г. Мерефа.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения начали работать 1 июня 2020 года. Они были установлены в Киеве и области.

Автор: Анастасия Горбачева