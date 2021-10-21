Уже завтра на дорогах Украины заработают новые камеры/фото mvs.gov.ua
Новые камеры фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработают уже завтра. С 22 октября включат еще 17 камер.
Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Facebook.
Камеры заработают на дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.
Львов
- ул. Стрыйская, 35 направление прибора ул. Ивана Чмолы;
- ул. Сиховская, 16-а направление направления прибора ул. Зеленая.
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- ул. Келецкая, 30 направление прибора ул. Пирогова;
- ул. Киевская, 65 направление прибора ул. Сергея Зулинского;
- ул. Киевская, 126 направление прибора ул. Гонты;
- просп. Юности, 46 направление прибора ул. Келецкая.
Харьков
- ул. Героев Труда, 2/48 направление прибора ул. Ковпака.
Донецкая область
- на 676 км+102 автодороги Н-08 направление с. Кальчиновка.
Харьковская область
- на 468 км+745 автодороги М-03 направление г. Полтава;
- на 517 км+233 автодороги М-03 направление г. Харьков;
- на 622 км+984 автодороги М-03 направление г. Харьков;
- на 624 км+043 автодороги М-03 направление г. Славянск;
- на 15 км+381 автодороги М-18 направление г. Харьков;
- на 16 км+622 автодороги М-18 направление г. Харьков;
- на 19 км+285 автодороги М-18 направление г. Харьков;
- на 19 км+426 автодороги М-18 направление г. Мерефа.
Как ранее сообщал УНИАН, в Украине первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения начали работать 1 июня 2020 года. Они были установлены в Киеве и области.