Уже завтра на дорогах Украины заработают новые камеры/фото mvs.gov.ua

Новые камеры фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработают уже завтра. С 22 октября включат еще 17 камер.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Facebook.

Камеры заработают на дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.

Львов

  • ул. Стрыйская, 35 направление прибора ул. Ивана Чмолы;
  • ул. Сиховская, 16-а направление направления прибора ул. Зеленая.

Читайте такжеВ детских садах Украины могут появиться видеокамеры ради безопасности детей (видео)Винница

  • ул. Келецкая, 30 направление прибора ул. Пирогова;
  • ул. Киевская, 65 направление прибора ул. Сергея Зулинского;
  • ул. Киевская, 126 направление прибора ул. Гонты;
  • просп. Юности, 46 направление прибора ул. Келецкая.

Харьков

  • ул. Героев Труда, 2/48 направление прибора ул. Ковпака.

Донецкая область

  • на 676 км+102 автодороги Н-08 направление с. Кальчиновка.

Харьковская область

  • на 468 км+745 автодороги М-03 направление г. Полтава;
  • на 517 км+233 автодороги М-03 направление г. Харьков;
  • на 622 км+984 автодороги М-03 направление г. Харьков;
  • на 624 км+043 автодороги М-03 направление г. Славянск;
  • на 15 км+381 автодороги М-18 направление г. Харьков;
  • на 16 км+622 автодороги М-18 направление г. Харьков;
  • на 19 км+285 автодороги М-18 направление г. Харьков;
  • на 19 км+426 автодороги М-18 направление г. Мерефа.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения начали работать 1 июня 2020 года. Они были установлены в Киеве и области.

Автор: Анастасия Горбачева