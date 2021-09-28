Камеры будут фиксировать нарушения на дорогах Львовской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей.

Сегодня на автодорогах Украины начинают работать еще 20 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

По его словам, еще 20 новых комплексов автофиксации нарушений правил дорожного движения будут работать на автомобильных дорогах Львовской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей.

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Белошицкий уточнил, что на Львовщине их заработает 13, в Запорожской области - 4, в Закарпатской - 2, в Одесской - 1.

Он добавил, что с сегодняшнего дня на дорогах Украины уже будут работать 158 камер, и "новая волна уже готовится к запуску".

Напомним, как сообщал УНИАН, в Украине первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения начали работать 1 июня 2020 года. Они были установлены в Киеве и области.

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Автор: Надя Пришляк