Такие камеры заработают в Житомирской и Кировоградской областях, а также в Кропивницком и Харькове.

С 12:00 часов сегодняшнего дня на автомобильных дорогах двух областей и двух больших городов начнут работать камеры фиксации правонарушений правил дорожного движения (ПДД) в автоматическом режиме.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, такие камеры заработают в Житомирской и Кировоградской областях, а также в Кропивницком и Харькове.

Кропивницкий и Харьков станут вторым и третьим областными центрами после Киева, в которых заработают камеры автофиксации.

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Расположение камер

Кировоградская область

на 248 км+169 автодороги М-05 в направлении г. Одесса (ограничение скорости 110 км/ч)

на 253 км+462 автодороги М-05 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч)

Житомирская область

на 94 км+461 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч)

на 94 км+686 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч)

на 97 км+297 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч)

на 97 км+627 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч)

на 158 км+305 (с. Березовка, Житомирский р-ну) автодороги М-06 в направлении м. Ровно (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Кропивницкий

ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км / ч)

ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Полтавская, 40, в направлении пл. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч).

г. Харьков

просп. Московский, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км/ч)

В сообщении отмечается, что эти места расположения камер автофиксации выбрали из-за значительного количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.

Когда начали работать видеокамеры на дорогах Украины

Систему автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в Украине запустили 1 июня 2020 года, она сначала заработала в Киеве и области с постепенным распространением на другие регионы.

В начале июня 2021 года в Министерстве внутренних дел сообщили, что за год работы системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения количество смертей на дорогах уменьшилось на 17%.

До 2024 года предлагают установить 550 камер, фиксирующих нарушение скоростного режима движения.

По данным МВД, за год работы системы автоматической фиксации было составлено свыше 1,7 млн постановлений, уплачено штрафов на более чем 259,5 млн грн.

Автор: Ирина Погорелая