За неделю в стране истекает срок льготной растаможки автомобилей на еврономерах.

С 10 ноября в Украине начнут штрафовать владельцев нерастаможенных так называемых "євроблях". Дело в том, что через неделю в стране истекает срок льготной растаможки.

Журналисты программы "Деньги" на телеканале 2+2 напомнили, что авто на еврономерах грозят штрафы до 170 тысяч гривен.

"Тем, кто не успел или не захотел рассчитаться со скидкой, придется значительно переплатить", – говорится в новом сюжете.

Кроме того, будущих покупателей "євроблях" предупредили об угрозе попасть на мошенников: "Сегодня на рынке множество аферистов, которые предлагают одно авто за определенную сумму, а затем сдирают с вас вдвое больше за совершенно другую машину".

Закон о растаможке авто: что известно

Читайте такжеВ Украине конфискуют часть уже растаможенных "евроблях": кто рискует остаться без автомобиля12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможивания авто на еврономерах.

15 июня 2021 года в Украине вступили в силу новые правила растаможки "евроблях".

Льготно оформить автомобиль разрешалось в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО / ООС смогут использовать такую возможность в течение 270 дней.

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Автор: Катерина Шварц