Регулятор изучил 127 случаев и пришел к выводу, что ни в одном из них не было самопроизвольного ускорения по вине ПО.

Национальное агентство по безопасности дорожного движения в США (NHTSA) подвело итоги годичного расследования в отношении крупнейшего производителя электромобилей Tesla.

Об этом сообщает ITC.ua.

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Регулятор изучил 127 случаев ДТП с участием автомобилей Tesla и пришел к выводу, что ни в одном из них не было самопроизвольного ускорения по вине ПО, а владельцы автомобилей попросту путали педали ускорения и тормоза.

Изучив имеющиеся данные, комиссия Office of Defects Investigation не обнаружила доказательств в пользу неисправности, связанной с самопроизвольным ускорением в рассматриваемых транспортных средствах.

"В каждой отдельной ситуации есть доказательства, что аварии вследствие непроизвольного ускорения в жалобах, на которые ссылается заявитель, были вызваны неправильным нажатием педалей. Нет никаких доказательств неисправности педали акселератора, систем управления двигателем или тормозных систем, которые способствовали любому из упомянутых инцидентов. Нет никаких доказательств того, что конструктивная особенность увеличивает риск неправильного использования педали", - говорится в докладе NHTSA.

Повод для расследования

Поводом для расследования стала жалобная петиция с обвинениями на нередкие случаи самопроизвольного ускорения автомобилей Tesla.

В Tesla назвали обвинения «абсолютной ложью», заявив что таким образом заинтересованные лица пытаются сбить стоимость акций компании.

"Народный" автомобиль от Tesla

10 января 2021 года стало известно о том, что Tesla обновила онлайн-конфигуратор электрокроссовера Model Y для американского рынка, официально представив новую версию Standard Range. Модель стала более доступной альтернативой существующим версиям Long Range и Performance. Также компактный кроссовер теперь доступен в семиместной версии (за доплату в три тысячи долларов).

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Автор: УНИАН