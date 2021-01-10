Впервые Tesla добавила новую конфигурацию с момента выпуска Model Y.

Tesla обновила онлайн-конфигуратор электрокроссовера Model Y для американского рынка, официально представив новую версию Standard Range.

Об этом сообщает ITC.ua.

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Модель стала более доступной альтернативой существующим версиям Long Range и Performance. Также компактный кроссовер теперь доступен в семиместной версии (за доплату в три тысячи долларов).

«Чистая» (без каких-либо скидок) стартовая цена Model Y Standard Range с урезанным запасом хода (244 миль по циклу EPA) составляет 41 990 долларов США против 49 990 долларов США за «дальнобойный» (326 миль) вариант Long Range.

Впервые Tesla добавила новую конфигурацию с момента выпуска Model Y в марте 2020 года. Она уже доступна для предзаказа в американском онлайн-магазине Tesla с расчетным сроком доставки от двух до пяти недель.

История Standard Range

Версия Standard Range упоминалась на изначальной презентации Model Y в марте 2019 года — тогда говорилось о запасе хода в 230 миль и стартовой цене 39 тысяч долларов.

Однако, глава Tesla Илон Маск сообщил об отказе от выпуска версии Standard Range, назвав в качестве причины «неприемлемо низкий» запас хода (менее 250 миль). Одновременно компания снизила цену Model Y в версии Long Range Dual Motor с 52 990 долларов США до 49 990 долларов США.

Маск заявил, что запас хода в 500 км для современных электромобилей должен стать отраслевым стандартом.

Сейчас Tesla опять передумала и решила выпустить версию Standard Range — ее запас хода несколько выше (244 миль вместо изначально планируемых 230 миль), как впрочем и стартовая цена (41 990 долларов США вместо 39 000 долларов США).

Tesla и S&P 500

17 ноября 2020 года стало известно о том, что американская компания Tesla будет включена в индекс S&P 500 перед открытием торгов 21 декабря.

1 декабря 2020 года стало известно о том, что процедуру включения Tesla в S&P 500 проведут по обновленному сценарию.

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Автор: Елена Коваленко