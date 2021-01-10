Tesla обновила онлайн-конфигуратор электрокроссовера Model Y для американского рынка, официально представив новую версию Standard Range.
Об этом сообщает ITC.ua.
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Модель стала более доступной альтернативой существующим версиям Long Range и Performance. Также компактный кроссовер теперь доступен в семиместной версии (за доплату в три тысячи долларов).
«Чистая» (без каких-либо скидок) стартовая цена Model Y Standard Range с урезанным запасом хода (244 миль по циклу EPA) составляет 41 990 долларов США против 49 990 долларов США за «дальнобойный» (326 миль) вариант Long Range.
Впервые Tesla добавила новую конфигурацию с момента выпуска Model Y в марте 2020 года. Она уже доступна для предзаказа в американском онлайн-магазине Tesla с расчетным сроком доставки от двух до пяти недель.
История Standard Range
Версия Standard Range упоминалась на изначальной презентации Model Y в марте 2019 года — тогда говорилось о запасе хода в 230 миль и стартовой цене 39 тысяч долларов.
Однако, глава Tesla Илон Маск сообщил об отказе от выпуска версии Standard Range, назвав в качестве причины «неприемлемо низкий» запас хода (менее 250 миль). Одновременно компания снизила цену Model Y в версии Long Range Dual Motor с 52 990 долларов США до 49 990 долларов США.
Маск заявил, что запас хода в 500 км для современных электромобилей должен стать отраслевым стандартом.
Сейчас Tesla опять передумала и решила выпустить версию Standard Range — ее запас хода несколько выше (244 миль вместо изначально планируемых 230 миль), как впрочем и стартовая цена (41 990 долларов США вместо 39 000 долларов США).
Tesla и S&P 500
17 ноября 2020 года стало известно о том, что американская компания Tesla будет включена в индекс S&P 500 перед открытием торгов 21 декабря.
1 декабря 2020 года стало известно о том, что процедуру включения Tesla в S&P 500 проведут по обновленному сценарию.
Как менялась позиция Tesla в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
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