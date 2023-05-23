Чтобы насладиться видами через панорамные окна, следует брать билет в первом классе.

Между австрийским городом Грац и по польскому городу Перемышль будет курсировать поезд со специальными вагонами с панорамными окнами почти от пола до потолка.

Как сообщает ЦТС, компания PKP Intercity сообщила, что поезд со специальными вагонами Apm61 Pano из Швейцарии выйдет на маршрут уже 11 июня. Из Кракова поезд будет выезжать в 14: 04.

Поездка из Кракова в Перемышль на уникальном поезде IC 104 Porta Moravica займет около трех часов. Чтобы насладиться видами через панорамные окна, следует брать билет в первом классе. Билеты в первом классе будут стоить 81 злотый (720 грн), цена за второй класс составит 53 злотых (470 грн).

Поезда в Польшу

31 января 2023 года "Укрзализныця" назначила новые поезда в Польшу. Новые поезда между Украиной и Польшей начали курсировать в феврале 2023 года.

Поезд №73/74" Харьков – Перемышль " отправляется из Харькова с 19 февраля по нечетным числам в 14:07. в Киев поезд прибывает в 21:04, а в Перемышль – в 11:13.

В обратном направлении, из Перемышля, поезд отправляется по четным числам с 20 февраля в 13:45, и прибывает в Харьков в 10:01.

Поезд №67/19 – 20/68" Киев-Варшава, Хелм " отправляется из Киева ежедневно с 19 февраля в 18:14, в Хелм прибывает в 4:55, в Варшаву поезд №67/68 прибывает в 10:12.

В обратном направлении, из Варшавы, поезд №67/68 отправляется в 17:45; из Хелма поезд №19/20 отправляется в 23:45 и будет прибывать в Киев в 13:07.

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