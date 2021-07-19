Для увеличения мощности одесских портов прокладывают второй железнодорожный путь.

На перегоне участка Черноморская – Береговая в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начата укладка и электрификация второй главной колеи протяженностью 6,5 км.

После завершения работ, которое запланировано на конец года, пропускная способность этого участка возрастет с 55 до 60 пар поездов в сутки, что позволит увеличить грузопотоки украинских портов.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Участок Черноморская – Береговая является ключевым на пути к портам. Через него проходят основные грузопотоки для трех из пяти крупнейших стивидорных компаний Украины - ГП МТП "Южный", ООО "Трансинвестсервис" и АО "Одесский припортовый завод". В существующем виде этот участок не может обеспечивать рост грузопотоков на ГП МТП "Южный" и ООО "ТИС", которые, по расчетам, до 2023 года должны будут составлять не менее 135 млн тонн.

По словам Кубракова, со временем будет проведена также модернизация участка "пост 30 км" - станция Береговая - станция Химическая. Здесь также планируется достроить второй главный путь, в результате чего пропускная способность участка Черноморская - Береговая - Химическая достигнет уже 150 пар поездов в сутки.

"Без системного подхода к развитию инфраструктуры невозможны качественные государственные сервисы. Порты должны развиваться, а государство - создавать для этого необходимые условия", - написал Кубраков.

Модернизация инфраструктуры порта "Южный", как крупнейшей государственной стивидорной компании, по словам министра, должно продемонстрировать желание и возможность государствавыступать в качестве эффективного менеджера.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что совместно с ведущими мировыми железнодорожными компаниями ведется работа по обеспечению современного пригородного сообщения в Киеве, Днепре и Харькове. Первый CityExpress будет запущен в столице.

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Автор: Иван Бойко