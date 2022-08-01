Речь идет о портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

В конце этой недели – начале следующей в трех украинских портах начнется движение грузов на вход и на выход.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире информационного телемарафона.

"Два порта - "Одесса" и "Черноморск" готовы. На этой неделе мы будем как отправлять с них суда, так и ожидаем на вход. К концу недели мы надеемся, что порт "Южный" будет тоже готов - с конца недели – в начале следующей начнут и отправляться, и поступать судна", - сказал он.

По словам Кубракова, если эта инициатива будет работать, то вскоре правительство перейдет к консультациям по возобновлению работы порта Николаева.

"Учитывая, что там активные боевые действия, то в первый этап мы не включали его (порт в Николаеве - УНИАН), но мы ничего не забываем и над этим также будем работать. Мы очень хотим это сделать", - пояснил он.

Министр отметил, если морские порты заработают, судоходство будет безопасным и будет выполнен минимальный план – вывезено 3 млн тонн аграрной продукции , а это принесет 1 млрд долларов в месяц. Кубраков считает, что Украина могла бы обеспечивать до 5-6 млн тонн экспорта аграрной продукции ежемесячно.

Как сообщал УНИАН, утром 1 августа из Одесского морского порта вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тыс. т кукурузы.

Как известно, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

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