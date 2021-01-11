Китайский производитель электромобилей Nio, которого часто называют «китайской Tesla» в рамках NIO Day 2020 представил новую модель — премиальный полностью электрический седан ET7 с впечатляющими характеристиками.
Об этом сообщает ITC.ua.
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Nio ET7 построен на двухмоторной платформе мощностью 480 кВт (180 кВт электродвигатель с постоянными магнитами на передней оси и 300 кВт асинхронный электродвигатель — на задней оси), что соответствует 653 л.с.
Пиковый крутящий момент составляет 850 Н•м, что позволяет электромобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 3,9 с. Для сравнения, грядущая 1100-сильная Model S Plaid сможет разгоняться с 0 до 100 км/ч меньше чем за 2 с.
Запас хода базового Nio ET7 с аккумулятором емкостью 70 кВт•ч — 500 км (по циклу NEDC). Для варианта с аккумулятором емкостью 100 кВт•ч обещают 700 км на одном заряде, а топовая версия с твердотельным аккумулятором емкостью 150 кВт•ч способна преодолевать свыше 1000 км пути без подзарядки.
«Мозг» Nio ET7 — суперкомпьютер Adam на базе четырех SoC NVIDIA Orin (одна такая SoC насчитывает 17 млрд транзисторов и обеспечивает производительность до 254 TOPS.). Cуммарно получается 48 процессорных ядер, 8096 ядер CUDA, 256 тензорных ядер третьего поколения и итоговая вычислительная мощность 1016 TOPS. Adam способен обрабатывать 8 ГБ данных в секунду.
Дополняющий суперкомпьютер комплекс NIO Aquila Super Sensing состоит из 33 высокочувствительных компонентов, включая 11 камер разрешением 8 Мп каждая, один сканер LiDAR, радары 5 мм, 12 ультразвуковых сенсора, два блока высокоточного позиционирования, V2X и ADMS.
"Народный" автомобиль от Tesla
10 января 2021 года стало известно о том, что Tesla обновила онлайн-конфигуратор электрокроссовера Model Y для американского рынка, официально представив новую версию Standard Range. Модель стала более доступной альтернативой существующим версиям Long Range и Performance. Также компактный кроссовер теперь доступен в семиместной версии (за доплату в три тысячи долларов).
Как менялась позиция Tesla в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- По состоянию на 10 января 2021 года состояние Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов.
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