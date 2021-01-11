Nio ET7 построен на двухмоторной платформе мощностью 480 кВт.

Китайский производитель электромобилей Nio, которого часто называют «китайской Tesla»‎ в рамках NIO Day 2020 представил новую модель — премиальный полностью электрический седан ET7 с впечатляющими характеристиками.

Об этом сообщает ITC.ua.

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Nio ET7 построен на двухмоторной платформе мощностью 480 кВт (180 кВт электродвигатель с постоянными магнитами на передней оси и 300 кВт асинхронный электродвигатель — на задней оси), что соответствует 653 л.с.

Пиковый крутящий момент составляет 850 Н•м, что позволяет электромобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 3,9 с. Для сравнения, грядущая 1100-сильная Model S Plaid сможет разгоняться с 0 до 100 км/ч меньше чем за 2 с.

Запас хода базового Nio ET7 с аккумулятором емкостью 70 кВт•ч — 500 км (по циклу NEDC). Для варианта с аккумулятором емкостью 100 кВт•ч обещают 700 км на одном заряде, а топовая версия с твердотельным аккумулятором емкостью 150 кВт•ч способна преодолевать свыше 1000 км пути без подзарядки.

«Мозг» Nio ET7 — суперкомпьютер Adam на базе четырех SoC NVIDIA Orin (одна такая SoC насчитывает 17 млрд транзисторов и обеспечивает производительность до 254 TOPS.). Cуммарно получается 48 процессорных ядер, 8096 ядер CUDA, 256 тензорных ядер третьего поколения и итоговая вычислительная мощность 1016 TOPS. Adam способен обрабатывать 8 ГБ данных в секунду.

Дополняющий суперкомпьютер комплекс NIO Aquila Super Sensing состоит из 33 высокочувствительных компонентов, включая 11 камер разрешением 8 Мп каждая, один сканер LiDAR, радары 5 мм, 12 ультразвуковых сенсора, два блока высокоточного позиционирования, V2X и ADMS.

"Народный" автомобиль от Tesla

10 января 2021 года стало известно о том, что Tesla обновила онлайн-конфигуратор электрокроссовера Model Y для американского рынка, официально представив новую версию Standard Range. Модель стала более доступной альтернативой существующим версиям Long Range и Performance. Также компактный кроссовер теперь доступен в семиместной версии (за доплату в три тысячи долларов).

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Автор: УНИАН