Одним из главным приоритетов является запуск экономики всех освобожденных регионов.

В ряде областей Украины начата работа по возобновлению пострадавшей от военных действий инфраструктуры.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Сегодня – в рабочей поездке по Черниговщине. Сейчас обследуются дороги, выделяется соответствующее количество техники для уборки. Уже завтра приступаем к работе на трассе М-01 Киев – Чернигов. Это критически важный логистический маршрут. Держим контакт с главой Черниговской ОВА Вячеславом Чаусом для организации уборки городов и сел области", – говорится в сообщении Кубракова в сети Facebook.

Кроме Черниговщины, работы продолжаются и в Киевской области. Здесь уже расчищено 29 км трассы М-06 Киев – Чоп. Приведены в порядок и 16 км улиц в городе Ирпень. В области обустраивают временные дороги рядом с временными переправами, которые обеспечат сообщение городов-спутников со столицей, проинформировал Кубраков.

По словам министра, также "продолжается уборка одного из ключевых в Сумской области маршрутов Н-12 Сумы — Полтава. В частности, расчищен и укреплен подъезд к временному мосту. В ближайшие дни стартует уборка других дорог области, а уже завтра начнем помогать местным властям в уборке города Тростянец".

Кубраков отмечает, что его команда провела встречу с бизнесом Сумской области, цель которой – поиск путей для быстрого возобновления работы предприятий. Среди последних речь идет прежде всего о Тростянецкой шоколадной фабрике — системообразующем производстве, обеспечивающем около 1100 рабочих мест в Украине.

"Мы поддерживаем контакт с руководством Mondelez (компанией-владельцем предприятия) и будем делать все возможное со своей стороны для того, чтобы фабрика работала на полную мощность, создавала рабочие места и платила налоги. В частности, проговариваем решение для полноценного обновления логистики и расширения экспортных возможностей", – отметил Кубраков.

Одним из главных приоритетов, добавил он, является запуск экономики всех освобожденных регионов.