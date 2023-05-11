После краткосрочной неисправности станция снова открылась для пассажиров.

В киевском метрополитене после устранения технической неисправности снова открылась для пассажиров станция метро "Сырец".

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация. "Киевский метрополитен работает в обычном режиме", – добавили там.

Напомним, на перегоне между станциями "Сырец" и "Дорогожичи" сломался поезд, из-за чего "Сырец" закрывали на вход и выход.

Видео дня

"В метро техническая неисправность поезда на перегоне зеленой ветки между станциями "Сырец" – "Дорогожичи"", - говорилось тогда в сообщении КГГА.

Движение поездов по зеленой линии осуществляется от станции "Дорогожичи" до станции "Красный хутор". Специалисты на месте устраняли проблему.