Сейчас киевское метро имеет острый дефицит специалистов рабочих профессий.

"Киевский метрополитен" из-за острого дефицита специалистов рабочих профессий увеличит интервалы между поездами в пиковые часы, сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

"Учитывая текущую кадровую ситуацию, в ближайшее время будут изменены графики движения поездов на всех линиях подземки. Интервалы между поездами будут увеличены ориентировочно на одну минуту в между "пик" и на 45 секунд в "пиковые" часы", – говорится в сообщении компании в Facebook.

Отмечается, что сейчас киевское метро имеет острый дефицит специалистов рабочих профессий. В частности, машинистов электропоездов – 83 вакансии, электромехаников – 48, токарей и слесарей по соответствующим направлениям – 161.

Видео дня

В пресс-службе метрополитена объяснили, что причиной увеличения количества вакансий является частично вынужденная миграция, специфика профессий и мобилизационная работа в связи с военным положением. Около 7% метрополитеновцев сейчас находятся в рядах ВСУ, и их количество постоянно увеличивается.

Киевское метро – последние новости

2 мая на станции метро "Зверинецкая" со стен демонтировали старое название "Дружбы народов". Тогда же было установлено два из четырех необходимых комплектов нового названия.

15 мая стало известно, что на достройку метро на Виноградарь может понадобиться еще до 30 месяцев, то есть 2,5 года.

Вас также могут заинтересовать новости: