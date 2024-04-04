Вестибюль будет работать с 05:40 до 22:35.

Сегодня в Киеве возобновляет работу вестибюль станции метро "Крещатик", имеющий выход на ул. Архитектора Городецкого.

"4 апреля в 17:00 возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий к ул. Архитектора Городецкого. Вестибюль будет работать для перевозок пассажиров с 05:40 до 22:35", - отмечается в сообщении пресс-службы КП "Киевский метрополитен".

Перевозчик напоминает, что выход метро к ул. Крещатик работает с 05:40 до 22:35, а в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни - с 05:37 до 22:33.

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Обращается внимание, что в случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия.

"На вход открыты все вестибюли", - подчеркнули в КП.

Работа станций метро Киева - последние новости

13 марта после двухлетнего перерыва заработал вестибюль станции метро "Крещатик" с выходом на улицу Институтскую.

Как известно, в первые дни полномасштабного вторжения россиян киевский метрополитен ограничил перевозку пассажиров, станции работали в режиме укрытия. Впоследствии подземка столицы возобновила перевозки пассажиров, но часть станций была закрыта из-за мер безопасности. В частности, поезда курсировали без остановки на станциях в центре города. Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" были закрыты для пассажиров до 20 декабря 2022 года. Постепенно метрополитен восстанавливал работу и других станций.

В этом году возобновила работу в обычном режиме станция метро "Днепр". Она была закрыта с начала полномасштабной войны по 8 марта 2024 г.

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