Для пассажиров откроют еще один из выходов.

В среду, 13 марта, в Киеве возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик". Речь идет о выходе к ул. Институтской. Работать он будет с 05:37 до 22:33. Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

Как напоминает предприятие, выход к ул. Крещатик работает с 05:40 до 22:35. В то же время выход к ул. Архитектора Городецкого остается закрытым для пассажиров.

"В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. Кроме того, на вход открыты все вестибюли для оперативного перемещения к станции метро как укрытие", – отметили в метрополитене.

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Как сообщал УНИАН, с 8 марта станция метро "Днепр" возобновила работу в обычном режиме. Она была закрыта с начала полномасштабной войны. Станция метро "Днепр" является наземной, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности.

Также известно, что после 24 февраля станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" были закрыты для пассажиров. Их открыли для пассажиров 20 декабря 2022 года.

В то же время, после того, как на перегоне между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" на синей линии метро в Киеве произошла авария, пассажиропоток существенно снизился. В КП "Киевский метрополитен" заявили, что потеряли 20% пассажиров.

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