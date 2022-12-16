Сейчас еще не час пик, поэтому, вполне ожидаемо, что цены на такси достигнут новых высот.

После массированной ракетной атаки России зафиксировано попадание в объекты энергетики в нескольких областях Украины, введены экстренные отключения света. Для жителей Киева настоящим ударом стало то, что сегодня остановилось метро. Столичная подземка не будет курсировать до конца дня.

Тем, что в Киеве метро не работает, мгновенно воспользовались таксисты - цены на их услуги взлетели до небес. Стоимость поездки накручена в 2-3 раза. И сейчас - не час пик. То есть вечером людям, которые должны были ехать домой на метро, придется выложить немалую сумму, если они решатся воспользоваться услугами такси.

Так, для примера поездка из Шевченковского района столицы на Подольский в среднем даже в вечерние часы стоила до 100 грн. Сейчас же она достигает 300 грн в сервисе такси Bolt и 150 грн на Uber.

Видео дня

А вот добраться с правого берега Киева на левый - то еще удовольствие. Вам придется раскошелиться на более чем 500 грн, если вы вызовете Bolt, и выложить более 300 грн за поездку в Uber.

Остановка метро в Киеве 16.12.2022

Россия утром 16 декабря нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. В результате "прилетов" повреждены объекты энергетики в нескольких областях.

Во время воздушной тревоги метро в Киеве остановилось и работало как укрытие. Позже появилась информация, что на некоторых станциях подземки пропал свет. А во второй половине дня в КГГА заявили, что 16 декабря до конца дня поезда метро в Киеве не будут курсировать из-за повреждения энергетической системы и аварийные отключения электроэнергии.

Также Власти Киева сообщили, что в пятницу в городе дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты, и частично - маршруты метро.

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