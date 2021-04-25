Движение по маршруту соревнований будет ограничено до 15 30.

В столице сегодня проходит международный беговой марафон - V Kyiv Euro Marathon. В соревнованиях принимают участие более 40 спортсменов из 11 стран.

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По маршруту марафона движение транспорта с утра перекрыто.

Марафон проходит по ул. Саксаганского, 2/34 (автомобильно-парковочная площадка перед кассами Дворца спорта, Северный выход из НСК "Олимпийский") - движение по ул. Саксаганского в направлении площади Победы - с площади Победы - по проспекту Победы (только нечетная сторона) до пересечения с ул. Академика Янгеля;

на перекрестке ул. Победы с ул. Академика Янгеля - разворот в обратном направлении по проспекту Победы - с площади Победы - по улице Саксаганского - до ул. Саксаганского, 2/34 (автомобильно-парковочная площадка перед кассами Дворца спорта).

Движение по маршруту ограничено до 15 30. Патрульная полиция Киева призвала водителей планировать маршруты с учетом ограничения движения автомобилей.

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Автор: Дмитрий Захаров