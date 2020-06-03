В Киеве с сегодняшнего дня ограничено движение по Столичному шоссе (карта)
В Киеве с 3 июня частично ограничено движение по Столичному шоссе.
Об этом накануне сообщили в "Киевавтодоре".
Читайте такжеВ Киеве камеры "поймали" водителя, который летел по трассе со скоростью более 200 километров
Как отмечается, специалисты КП "Киевтеплоэнерго" будут ремонтировать трубопровод. Работы начались в ночь на среду, 3 июня. "По предварительным планам, ремонт продлится до 7 июня. Впрочем, точное время будет известно после оценки масштабов замены трубопровода", - говорится в сообщении.
В автодоре уточнили, что во время работ движение будет частично ограничено в 2 крайних левых полосах. В частности, тепловики будут работать вблизи развязки возле станции метро "Выдубичи" в направлении выезда из города.
Как сообщал УНИАН, с 18 мая в Киев ограничили въезд грузовиков для борьбы с пробками.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram