В Киеве с сегодняшнего дня ограничено движение по Столичному шоссе (карта)

Предварительно, ремонт продлится до 7 июня.

В Киеве с 3 июня частично ограничено движение по Столичному шоссе.

Об этом накануне сообщили в "Киевавтодоре".

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Как отмечается, специалисты КП "Киевтеплоэнерго" будут ремонтировать трубопровод. Работы начались в ночь на среду, 3 июня. "По предварительным планам, ремонт продлится до 7 июня. Впрочем, точное время будет известно после оценки масштабов замены трубопровода", - говорится в сообщении.

В автодоре уточнили, что во время работ движение будет частично ограничено в 2 крайних левых полосах. В частности, тепловики будут работать вблизи развязки возле станции метро "Выдубичи" в направлении выезда из города.

Как сообщал УНИАН, с 18 мая в Киев ограничили въезд грузовиков для борьбы с пробками.

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