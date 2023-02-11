Движение временного автобусного маршрута № 31-ТР будет закрыто.

В Киеве с понедельника планируют снова запустить троллейбусы на одном из городских маршрутов.

"13 февраля в городе восстановят один троллейбусный маршрут: № 31, курсирующий от улицы Милославской до станции метро "Лукьяновская". Восстановление троллейбусного маршрута стало возможным благодаря мерам, которые были приняты для улучшения работы энергетической инфраструктуры в Киеве", - сообщила Киевская городская государственная администрация.

Обращается внимание, что движение временного автобусного маршрута № 31-ТР с 13 февраля будет закрыто.

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Работа электротранспорта в Киеве: детали

С октября 2022 года Россия осуществила 14 массированных ракетных атак по Украине. Из-за повреждения энергетических объектов возник дефицит электроэнергии, в связи с этим в регионах введены отключения света.

В ряде городов Украины, в частности в Киеве, были приняты решения о приостановке работы наземного электротранспорта.

23 декабря 2022 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице трамваи и троллейбусы заменили 222 автобусами.

С 13 января в Киеве было восстановлено движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая: №1 "ул. Старовокзальная - Михайловская Борщаговка" и №3 "ул. Старовокзальная - ул. Семьи Сосниных".

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