Отныне в Киеве открыт для проезда Южный мост. Также постепенно увеличивается и количество маршрутов общественного транспорта столицы.
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Друзья! Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост. Он более месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта", - отметил Кличко.
По его словам, теперь сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется тремя мостами: Северным, Дарницким и Южным.
Кличко сообщил, что также постепенно увеличивается и количество маршрутов общественного транспорта столицы.
"Обращаюсь к водителям: будьте внимательны на дорогах города, где размещены блок-посты и блоки, соблюдайте правила дорожного движения, не занимайте полосу для движения общественного транспорта, пропускайте карету скорой и грузовика с гуманитарным грузом", - написал мэр.
Ранее УНИАН уже сообщал, в Украине начали устанавливать дорожные знаки, демонтированные в начале войны.
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