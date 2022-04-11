Теперь сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется тремя мостами: Северным, Дарницким и Южным.

Отныне в Киеве открыт для проезда Южный мост. Также постепенно увеличивается и количество маршрутов общественного транспорта столицы.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост. Он более месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта", - отметил Кличко.

По его словам, теперь сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется тремя мостами: Северным, Дарницким и Южным.

Кличко сообщил, что также постепенно увеличивается и количество маршрутов общественного транспорта столицы.

"Обращаюсь к водителям: будьте внимательны на дорогах города, где размещены блок-посты и блоки, соблюдайте правила дорожного движения, не занимайте полосу для движения общественного транспорта, пропускайте карету скорой и грузовика с гуманитарным грузом", - написал мэр.

Ранее УНИАН уже сообщал, в Украине начали устанавливать дорожные знаки, демонтированные в начале войны.

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