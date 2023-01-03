Поезд №810/809 "Львов – Ясиня" будет отправляться с 4 по 8 января в 7:00 и прибывать в Ясиню в 12:25.

"Укрзализныця" назначила два дополнительных рейса "Буковельського экспресса" сообщением "Львов – Ясиня" на ближайшие среду и четверг.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, поезд №810/809 "Львов – Ясиня" будет отправляться с 4 по 8 января в 7:00 и прибывать в Ясиню в 12:25. Обратно, из Ясини, рейс будет отправляться в 15:10 и прибывать во Львов в 20:50.

По назначенным рейсам будет курсировать модернизованный и комфортный дизель-поезд ДПКр-3.

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Также в пресс-службе напомнили, что от ст. "Татаров-Буковель" на период праздников организованы автобусные трансферы прямо до курорта. Билеты можно приобрести в приложении "Укрзализныци".

Отметим, также до Буковеля можно доехать через Яремче, куда поезда курсируют ежедневно в течение всего года.

Дополнительные рейсы "Укрзализныци" на зимние праздники

С 30 декабря 2022 года "Укрзализныця" возобновила работу "Буковельського экспресса" сообщением "Львов – Ясиня". От железнодорожной станции "Татаров-Буковель" до популярного горнолыжного курорта можно доехать на специальных шаттл-басах, расписание которых в целом подстроено под движение семи поездов из разных регионов Украины.

Также "Укрзализныця" на период новогодних праздников назначила дополнительные поезда во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы и Кривой Рог. Еще один дополнительный поезд назначили до Тернополя.

Кроме того, с 30 декабря из Киева в Славское начал курсировать "Лыжный экспресс".

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