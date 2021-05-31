На данном участке планируется осуществить гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы.

В связи с капитальным ремонтом улицы Борщаговской в ​​Соломенском районе со 2 июня по 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции «Старовокзальная» до станции «Гната Юры».

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Так, согласно распоряжению КГГА № 1195, на данном участке планируется осуществить гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы.

Читайте такжеСтоличный скоростной трамвай соединит Борщаговку с центром

На время выполнения работ будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено отдельно.

Заказчиком капитального ремонта является коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталья Ничишина