В связи с капитальным ремонтом улицы Борщаговской в Соломенском районе со 2 июня по 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции «Старовокзальная» до станции «Гната Юры».
Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.
Так, согласно распоряжению КГГА № 1195, на данном участке планируется осуществить гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы.
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На время выполнения работ будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено отдельно.
Заказчиком капитального ремонта является коммунальная корпорация «Киевавтодор».
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