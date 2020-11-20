Водитель-нарушитель сможет оплатить штраф при выезде из Украины.

С 19 ноября иностранные граждане, которые въехали на своих автомобилях в Украину, и граждане Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации, будут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения.

Читайте такжеВ Одессе пьяный водитель сбил на переходе 17-летнюю девушку и врезался в трамвай (видео)Как сообщила пресс-служба МВД, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Этот проект реализован совместно с Госпогранслужбой. Пограничник при въезде автомобиля с номерами иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем. Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя, взяв их из базы данных ГПСУ", - рассказал Геращенко.

По его словам, в отношении этих граждан полиция выносит постановления о нарушении правил дорожного движения, которые будут отправлены пограничникам.

"Пограничники при выезде из Украины автомобиля с иностранной регистрацией фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему оплатить штраф. Если водитель-иностранец отказывается оплатить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину", - заявил Геращенко.

В случае, если владелец автомобиля с иностранными номерами, который является гражданином Украины, откажется оплатить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

Геращенко отметил, что первыми нарушителями, зафиксированными системой, стали граждане Беларуси и Молдовы.

Система видеофиксации нарушений ПДД: как она работает

С 1 июня заработали первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч.

Правоохранители утверждают, что аварийность на участках, где установлены камеры, существенно снизилась. В частности, количество фактов превышения скорости в местах установки камер за 100 дней снизилась в шесть раз.

За 100 дней работы камер автофиксации патрульные подписали 833 тысяч 949 постановлений о превышении скорости, по которым водителями уплачены штрафы в 645 тысяч 526 случаях, то есть уровень добровольной уплаты штрафов достиг 77%.

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Автор: Юлия Петриченко