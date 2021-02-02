В случае нарушения правил дорожного движения штраф может быть выписан как на машину, так и на водителя.

В Украине для автомобилистов запустили новую функцию контроля за штрафами ПДД.

Речь идет о сервисе "Штрафы UA", при помощи которого вoдители мoгут не только оплатить штpaф, но и проверить стaтус и истopию выплaт.

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Проверить наличие штрафов в приложении мoжно по нoмеpу вoдительского удостоверения, ИНН, или по сеpии и нoмеpу штpaфа.

Кроме того, отныне контролировать оплату штрафов за нарушение ПДД могут предприниматели. Эта функция помогает контролировать оплату всех штрафов за нарушение ПДД по всем транспортным средствам, которые они используют для ведения бизнеса.

Так, новая возможность сервиса позволяет контролировать до 10 машин и получать сообщения не только по штрафам ПДД, которые оформлены на автомобили, но и по штрафам, которые были выписаны на водителей. Это позволяет руководителю предприятия получать уведомления о новых штрафах в момент фиксации нарушений и проверять статусы их погашения.

В то же время новая функция помогает формировать культуру ответственного вождения среди сотрудников предприятия. Для этого необходимо установить сервис на смартфонах водителей, что позволит получать аналитику о стиле вождения каждого наемного работника и использовать ее для формирования системы мотивации.

Если нарушение обнаружила система автоматической фиксации, постановление будет оформлено на владельца машины, а не на водителя, который был в этот момент за рулем. Тогда владелец авто получит сообщение и будет вынужден разбираться со всеми проблемами самостоятельно. А работники могут сменять друг друга, так никогда и не получив взыскания;

Если нарушение зафиксировал инспектор патрульной полиции, постановление оформляется на водителя. Но тогда неоплаченный сотрудником штраф может "зависнуть" на автомобиле со всеми выплывающими последствиями, вплоть до ареста транспортного средства.

Сейчас функция контроля штрафов ПДД для предпринимателей уже доступна в сервисе Штрафы UA, который работает на операционной системе iOS. В ближайшее время она появится в приложении на Android.

Штрафы в Украине

На данный момент штрафы в Украине за превышение скорости таковы:

превышение лимита более чем на 20 км/ч — 255 гривен;

превышение на 50 км/ч и более — 510 гривен;

превышение скорости, которое привело к созданию аварийной ситуации — 680 гривен (с возможностью лишения прав).

В случае платы в десятидневный срок с даты выписанного постановления предусмотрена скидка 50%.

Установленный срок оплаты штрафа — 30 дней после вступления в силу настоящего Постановления в силу. Жалобу на постановление можно подать в течение 10 дней в вышестоящий орган или суд.

Техосмотр в Украине

С 1 мая 2019 года в Украине вступили в силу новые правила прохождения обязательного технического контроля (ОТК).

В Украине на данный момент техосмотр обязателен для грузовых автомобилей, такси, автобусов и транспортных средств, которые перевозят опасные грузы. Кроме того, техосмотр должны проходить легковые авто, которые используются в коммерческих целях.

Возвращение в Украине обязательного техосмотра личного автотранспорта не поможет снизить аварийность на дорогах, но создаст дополнительный источник коррупции. Такое мнение высказал автоюрист Денис Конюшко, анализируя соответствующую инициативу украинских властей.

26 января 2021 года появилась информация о том, что в Украине хотят сделать обязательным техосмотр транспорта.

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Автор: УНИАН