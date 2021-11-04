Новая дорога соединит Кайдацкий мост с трассой М-30 Стрый - Изварино.

В Днепре вслед за Южным обходом, строительство которого уже подходит к концу, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начались работы на Северном обходе города. Новая дорога соединит Кайдацкий мост с трассой М-30 Стрый-Изварино.

О начале строительства сообщается на сайте Днепропетровской ОГА.

"В области сводят с нуля три магистрали. Новая трасса Киев Н-31. А еще - две объездные. Они существенно разгрузят Днепр от транзита. На Северном обходе работы только начали", - поделился подробностями первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

До начала строительства Южного и Северного обходов у Днепра не существовало объездной дороги, поэтому весь крупногабаритный транзитный транспорт следовал через город, создавая пробки и разрушая дороги.

Протяженность Северного обхода составит 6,6 км, из которых 1 км придется на уникальную для Украины эстакаду. Ее построят над промышленной зоной и железной дорогой.

Металлические прогоны эстакады поэтапно будут надвигаться на предварительно установленные опоры. Изготовление первой секции длиной 80 метров уже началось.

Новая объездная дорога будет также обеспечена шумоотражающими экранами, что обеспечит дополнительный комфорт для жителей близлежащих домов.

Кроме этого, на выезде из города в составе Северного обхода будет также построен железнодорожный путепровод, а сама дорога пройдет под ним.

На строительстве новой объездной будут задействованы 300 специалистов и более 200 единиц техники.

Ожидаемая пропускная способность Северного обхода должна составлять более 2600 автомобилей в час.

Напомним, недавно на дорогах "Большой стройки" Владимира Зеленского заработали площадки "взвешивание-в-движении" (WIM), с помощью которых автоматически фиксируется нарушение габаритных и весовых норм и налагается штраф, защищающий дороги от разрушения.

Автор: Иван Бойко