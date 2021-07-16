Первым на новой ВПП приземлился самолет из аэропорта "Борисполь".

Сегодня в международном аэропорту "Одесса" открыли новую взлетно-посадочную полосу (ВПП).

Как передает корреспондент УНИАН, первым самолетом, который приземлился на новой ВПП, стал рейс авиакомпании SkyUp Airlines PQ107 Киев (Борисполь) – Одесса. Его встретили водяной аркой.

В церемонии открытия полосы приняли участие председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, мэр Одессы Геннадий Труханов и другие.

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Как отметил директор международного аэропорта "Одесса" Владимир Семенченко, новая полоса будет способствовать увеличению количества рейсов и росту потока туристов.

"Это новая эра нашего аэропорта", - сказал Семенченко.

Новая ВПП позволит принимать широкофюзеляжные самолеты, такие как Boeing 767 и Airbus A330.

Новая взлетно-посадочная полоса аэропорта " Одесса"

Новая взлетно-посадочная полоса аэропорта "Одесса" имеет длину 2,8 км, ширину – 45 метров. Из-за подготовки к открытию аэропорт не принимал и не отправлял рейсы с полуночи 15 июля.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими украинским городами, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

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Автор: Лариса Козовая