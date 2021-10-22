В Днепре началось строительство новой взлетно-посадочной полосы в местном аэропорту. После окончания строительства, которое будет проходить в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", аэропорт сможет принимать самолеты самого большого класса, а пассажиропоток увеличится до нескольких миллионов в год.

Об этом сообщается на сайте Днепропетровской ОГА.

За проектом, длина новой полосы составит 3200 метров, а ширина - 45 м. Кроме этого, будут построены новые рулежные дорожки и перрон для приема самолетов. Новая полоса будет оснащена новейшим светосигнальным и радиотехническим оборудованием, которое позволит принимать самолеты даже в условиях тумана.

"Строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра - историческое событие. Важный проект для Днепропетровской области и Украины в целом. Ведь современный аэропорт - не только возможность путешествовать с комфортом. Это привлечение инвестиций, развитие экономики, инфраструктуры и туризма", - отметил первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

Работы по строительству ВПП выполняет компания Onur Construction International, у которой уже есть опыт строительства аэропортовой инфраструктуры в Украине. Ранее она уже построила взлетно-посадочную полосу в аэропорту Запорожья, а также терминал D и перрон в аэропорту "Борисполь".

Характеристики новой полосы в Днепре позволят принимать, в том числе и крупные самолеты, такие как Boeing 777 и Airbus A330.

Отдельно идет строительство зданий аэровокзала. Всего их будет три - пассажирский и VIP-терминалы и административный корпус. Новый терминал будет трехэтажным с шестью выходами на посадку. Он сможет обслуживать до 11 000 человек в сутки. Подрядчиком на этом объекте выступает частный инвестор, компания DCH.

Планируется, что пассажиропоток нового аэропорта Днепра за счет строительства новой ВПП и терминала увеличится с нынешних 400 тысяч человек до 1,6 млн в год. В дальнейшем он сможет вырасти и до 4 млн пассажиров.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Днепропетровской области реконструируется также аэропорт Кривого Рога.

Автор: Виктория Гордиенко