Также компания с 11 июня оптимизирует график движения поезда "Гуцульщина" Киев - Рахов.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) в июне запускает три поезда из Киева в Рахов, Каменец-Подольский и Ковель.

Будут запущены рейсы №243/244 Киев - Рахов - Киев, №139/140 Киев - Каменец-Подольский - Киев и №202/201 Ковель - Киев.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Читайте также"Укрзализныця" запускает еще один поезд для велосипедистов: маршрут

Отмечается, что поезд №243/244 Киев - Рахов - Киев будет курсировать из Киева с 17 июня через день и по нечетным числам, а из Рахова - с 18 июня и по четным.

Поезд №139/140 Киев - Каменец-Подольский - Киев будет курсировать с 17 июня по нечетным числам из Киева, обратно из Каменца-Подольского - с 18 июня и по четным числам.

Кроме того, к удлиненному праздничному уикенду (19-21 июня) «Укрзализныця» назначает дополнительный поезд №202/201 Ковель - Киев, который отправится из Ковеля 17 июня в 22:25 и прибудет в Киев в 08:37. В обратном направлении поезд отправится 18 июня в 23:10 и прибудет в Ковель в 08:18.

Также УЗ продолжает оптимизировать рейсы в рамках обещанной пассажирам экономии 1 млн часов времени в год.

«Так, с 11 июня поезд №357 «Гуцульщина» Киев - Рахов ускоряется и будет экономить пассажирам 34 минуты за рейс», - сказано в сообщении.

Дополнительные поезда

«Укрзализныця» с 11 июня запустила дополнительные рейсы по маршруту Киев-Пассажирский - аэропорт «Борисполь», доведя их общее количество до 22 пар рейсов вместо 16.

С 12 июня компания запускает пригородный поезд №7001/7002 Львов - Мукачево - Львов со специально оборудованными для велосипедов вагонами.

«Укрзализныця» назначила на июнь 11 дополнительных поездов к морю - в Одессу, Бердянск и Геническ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец