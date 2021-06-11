С 5 июня вышел на маршрут отремонтированный поезд №829/830 Львов - Ужгород - Львов, который тоже оборудован специальными держателями для велосипедов.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) запускает с 12 июня пригородный поезд №7001/7002 Львов - Мукачево - Львов со специально оборудованными для велосипедов вагонами.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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Кроме этого, с 5 июня вышел на маршрут отремонтированный поезд №829/830 Львов - Ужгород - Львов, который тоже оборудован специальными держателями для велосипедов.

С велосипедами также уже можно путешествовать по маршруту пригородного поезда Святошино – Буча.

Пресс-служба подчеркнула, что в поездах дальнего следования и скоростных поездах перевозить велосипеды пока можно только в разобранном и упакованном виде на местах, предусмотренных для ручной клади.

В то же время все капитально отремонтированные в 2021 году пригородные поезда обустраиваются велодержателями.

«Обычно это от 8 до 16 мест для велосипедов в главных вагонах», - сказано в сообщении.

«Укрзализныця» и дополнительные рейсы

«Укрзализныця» с 11 июня запустила дополнительные рейсы по маршруту Киев-Пассажирский - аэропорт «Борисполь», доведя их общее количество до 22 пар рейсов вместо 16.

«Укрзализныця» назначила на июнь 11 дополнительных поездов к морю - до Одессы, Бердянска и Геническа.

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Автор: Павел Степанец