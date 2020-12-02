Пресс-служба подчеркнула, что «Укрзализныця» рассчитывает на поддержку государства в реализации своих планов.

Акционерная компания «Укрзализныця» в 2021 году планирует увеличить инвестиции в обновление, капитальный ремонт, модернизацию подвижного состава и строительство инфраструктуры в 2 раза по сравнению с 2020 годом – до 27,2 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Капитальные вложения предприятия в 2021 году должны составить 27,2 млрд грн, тогда как в 2020 году эта сумма составит около 9,7 млрд грн. Заметим, что 55% этой суммы - это собственные средства предприятия, 31% - средства инвесторов, еще 14% планируется получить из государственного бюджета», - сказано в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что «Укрзализныця» рассчитывает на поддержку государства в реализации этих планов.

«Инвестиции в обновление инфраструктуры должны быть комплексными и системными, чтобы в дальнейшем они вернулись в госбюджет в виде прибыли», - сказано в сообщении.

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Хронология событий

В октябре глава компании Владимир Жмак сообщил, что «Укрзализныця» в 2021 году планирует инвестировать в инфраструктуру, локомотивы, грузовые вагоны и пассажирские перевозки более 26 млрд грн.

По словам Жмака, компания «Укрзализныця» ожидает завершить 2020 год с убытком в размере 12-14 млрд грн.

В январе-июне компания получила 8,79 млрд грн убытков, в то время как в первом полугодии прошлого года получила 1 млрд грн прибыли.

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Автор: Павел Степанец