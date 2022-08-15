На график движения электрички ситуация не влияет.

"Укрзализныця" сообщает о задержках ряда поездов из-за влияния погодных условий и обесточивания участка.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале"УЗ".

Так, поезд №2 Ивано-Франковск - Харьков задерживается на 1 ч 50 мин; №259 Ивано-Франковск - Сумы курсирует с задержкой 1 ч 30 мин.

Также с задержкой на 2 ч 11 мин отправился поезд №732 Киев - Запорожье, который ожидал пассажиров на пересадку.

Кроме того, задержано отправление поезда №715 Киев - Перемышль на 35 мин.

"Задерживаются рейсы поездов №701 Киев - Винница на 1 ч 33 мин, №722 Киев - Харьков на 47 мин, и №36 Одесса - Перемышль на 1 ч 9 мин", - говорится в сообщении.

Также задерживаются пригородные поезда Фастовского направления.

В то же время на график движения кольцевой электрички ситуация влияния не имеет.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" запустила дополнительные пригородные поезда на Киевщине, которые начали курсировать с 8 августа.

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