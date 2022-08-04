Поезда начнут курсировать с 8 августа.

"Укрзализныця" с 8 августа назначает курсирование дополнительных пригородных поездов в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

Так, с 8 августа назначаются следующие пригородные поезда:

Поезд №6670 Клавдиево – Святошин будет курсировать ежедневно, отправление со станции Клавдиево в 5:15, прибытие на станцию Святошин в 6:07. Обратно этот поезд отправляется со станции Святошин в 7:48 и прибывает на станцию Тетерев в 09:26;

Поезд №6672 Немешаево – Борщаговка-тех будет курсировать ежедневно, отправление со станции Немешаево в 8:45, прибытие на станцию Борщаговка-техн в 09:54;

Поезд №7767 Борщаговка-техн – Клавдиево будет курсировать ежедневно, отправка со станции Борщаговка-техн в 4:02, прибытие к станции Клавдиево в 4:57;

Поезд №7644 Святошин – Дарница будет курсировать ежедневно, отправка со станции Святошин в 6:10, прибытие на станцию Дарница в 6:52.

Отмечается, что с расписанием движения поездов можно ознакомиться на сайте "Укрзализныци", а также на информационных досках вокзалов и станций.

Приобрести билеты на указанные поезда можно в железнодорожных кассах "Укрзализныци".

Возобновление курсирования:

"Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №55/56 сообщением Киев - Ясиня с 5 августа.

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