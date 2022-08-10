Поезд отправится из Запорожья 11 августа, обратно из Киева - 12 августа.

"Укрзализныця" с 11 августа назначает дополнительный рейс поезда №272/271 Запорожье - Киев.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Мы стремимся вывезти в безопасное место как можно больше украинцев и поэтому, учитывая активность в направлении Никополя и Марганца, отправим 11 августа внеграфиковый рейс поезда №272/271 из Запорожья. Он отправится в 20:05 и прибудет в Киев в 09:38", - говорится в сообщении.

Обратно этот поезд отправится из Киева 12 августа в 22:30 и прибудет в Запорожье в 11:53.

Война и "Укрзализныця":

"Укрзализныця" возобновила курсирование поезда №55/56 сообщением Киев - Ясиня с 5 августа.

"Укрзализныця" с 8 августа назначила курсирование дополнительных пригородных поездов в Киевской области.

13 июля в "Укрзализныце" рассказали, какие поезда курсируют из Украины за границу.

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