«Укрзализныця» отсрочила выплату долга украинской «дочке» российского «Сбербанка»

Долг «Укрзализныци» перед Сбербанком реструктуризован на три года...

«Укрзализныця» завершила сделку по реструктуризации долга на сумму около $200 млн перед Сбербанком (Украина), подлежащего погашению до 31 июля 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

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Подписание соглашения состоялось после принятия Нацбанком решения об условиях реструктуризации.

Реструктуризация

Долг «Укрзализныци»реструктуризован на срок до трех лет с возможностью досрочного погашения.

Компания планирует дальнейшее рефинансирование долга из международного рынка капиталов или от одного из украинских банков.

Хронология событий

28 марта 2017 года российский банк Сбербанк объявил о заключении юридически обязывающего договора о продаже ПАО "Сбербанк" (Украина). Мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания.

Уже на следующий день, 29 марта 2017 года, появилась информация о том, что украинская "дочка" российского "Сбербанка" после продажи консорциуму латвийского Norvik Banka и компании Саида Гуцериева изменит название. Об этом заявил владелец Norvik Banka Григорий Гусельников.

Тогда же появилась информация о том, что украинскую "дочку" российского "Сбербанка" продадут примерно за $130 миллионов. Переговоры с этими инвесторами "Сбербанк" вел с конца 2016 года. Исходно обсуждалась существенно более высокая сумма сделки, но санкции, введенные президентом Украины в отношении российских банков в середине марта, значительно скорректировали ситуацию.

Центробанк РФ продал российский Сбербанк Министерству финансов России. Нацбанк Украины заявил, что это соглашение вызвало изменение владельца украинской «дочки» — и это произошло с нарушением украинского законодательства.

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