Он выезжает до 14:00.

"Укрзализныця" отправляет эвакуационный рейс из Запорожья.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"До 14:00 отправим эвакуационный рейс из Запорожья, можно подходить на вокзал, ситуация под контролем. Детали по направлению движения - у начальника поезда и дежурного по вокзалу", - говорится в сообщении.

Пассажиров просят во время движения поезда не публиковать геолокацию и графиковые детали.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в связи с опасностью продолжения курсирования отменяет ряд пригородных поездов по всей стране.

"С 25 февраля отменены пригородные поезда Киевского региона, которые курсируют из Киева в направлении Тарасовки, Фастова, Зернового, Ворожбы, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростеня, Тетерева, Малина, и между этими пунктами. Электропоезда, курсирующие обычно к Буче из Святошино и Борщаговки, продолжат ходить, но теперь будут курсировать только до Ирпеня", - говорится в сообщении.