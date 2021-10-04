Компания планирует закупить электропоездов на 31 миллиард гривень.

"Укрзализныця" (УЗ) объявила тендер в системе Prozorro на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов на 31,4 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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"Укрзализныця" начинает самое масштабное за годы независимости Украины обновление парка пригородных и региональных поездов. 1 октября 2021 года компания объявила тендер в системе Prozorro на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов", - говорится в сообщении.

Всего в рамках тендера компания планирует закупить 30 электропоездов переменного тока и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок. Также будет приобретено 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов. Общая сумма закупки — более 31,4 млрд грн. Таким образом, 60 закупленных поездов будут задействованы в проекте City Express, а еще 20 планируется запустить на существующих и новых региональных маршрутах.

Отмечается, что к участию в тендерной закупке приглашены ведущие мировые производители — запросы на коммерческие предложения были разосланы компаниям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda и Крюковскому вагоностроительному заводу. "Укрзализныця" будет принимать заявки на участие в тендере до 1 ноября 2021 года, аукцион состоится 7 декабря. Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на 5 лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года.

В УЗ напомнили, что парк пригородных электропоездов компании изношен более чем на 90%, поэтому обновление этого сегмента перевозок является критическим, учитывая безопасность и комфорт пассажиров.

"Укрзализныця": что необходимо знать

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

Автор: Екатерина Жирий