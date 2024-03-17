Конечной станцией для этого рейса вынужденно станет Нигин, к которому поезд должен прибыть в 8:12.

Поезд "Укрзализныци" №139/140 Киев-Каменец-Подольский из-за проседания земляного полотна между станциями Нигин - Гуменцы будет следовать только до Нигина.

"В связи с деформацией земляного полотна на перегоне Нигин - Гуменцы в Хмельницкой области временно закрыто движение для поезда №139/140 Киев - Каменец-Подольский (вместе с прицепными вагонами из Ужгорода)", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Там отметили, что конечной станцией для этого рейса вынужденно станет Нигин, к которому поезд должен прибыть в 8:12.

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"О ходе ремонтных работ мы будем сообщать дополнительно, просим прощения за изменения в маршруте из-за форсмажорных обстоятельств", - добавили в "Укрзализныце".

Новости "Укрзализныци" - детали

"Укрзализныця" на период школьных весенних каникул назначила дополнительные рейсы в наиболее востребованных направлениях, сообщила пресс-служба перевозчика.

"Укрзализныця" с 18 марта начинает продажу билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режиме. Как сообщает пресс-служба перевозчика, на первом этапе онлайн-билеты будут доступны в сообщении Украина - Австрия и обратно.

На втором этапе станут доступными онлайн также билеты в сообщении Украина - Венгрия на поезда, следующие в Австрию транзитом через Венгрию, то есть Киев - Будапешт - Вена и Чоп - Будапешт - Вена.

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