Первый рейс в Польшу состоится 11 июня.

"Укрзализныця" отреагировала на возвращение пассажиров в Украину и назначает новый поезд №32/31 сообщением Перемышль - Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

"Он будет курсировать с 12 июня (первый рейс из Запорожья в Перемышль - 11 июня). Поезд будет отправляться из Перемышля в 16:00, останавливаться в Днепре в 13:26 и прибывать в Запорожье в 15:51. Из Запорожья поезд будет отправляться в 15:30, останавливаться в Днепре в 17:33 и прибывать в Перемышль в 12:50", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что маршрут поезда будет пролегать через Львов, Бердичев, станцию им. Т. Шевченко, Знаменку, Белую Церковь, Каменское и Днепр, что даст возможность жителям нескольких регионов удобно вернуться домой из-за границы.

"Вагоны в поезде купейные и класса люкс, билеты будут доступны онлайн", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 11 июня назначает ночной поезд № 53/54 "Киев-Перемышль". Поезд будет отправляться с 11 июня из Киева в 19:48 и прибывать в Перемышль на следующий день в 07:21.

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